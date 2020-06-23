Українська актриса Ксенія Мішина, яка стане головною героїнею нового реаліті-шоу "Холостячка", розповіла нові подробиці про особисте життя

Як відомо, знаменита актриса "Кріпосна" дуже рідко розповідає про особисте життя, ділиться подробицями про будні і свого сина. Останнім часом зірка вирішила докладніше розповідати про себе і ділитися невеликими деталями про свої відчуття.

За словами Ксенії, вона нарешті полюбила стихійний дощ, адже в цей час виникає певне відчуття небезпеки і ейфорії. Під чорно-білими знімками, на яких вона постала в чуттєвих і природних образах, зірка розповіла про те, що зараз з нею відбувається:

«З недавнього часу обожнюю дощ. Сильний, стихійний ... Виникає відчуття ейфорії і безпеки ... хочеться відразу стрибнути під ковдру, пищати від радості, слухати і спостерігати за природним сценарієм ) Не знаю чому ... здавалося б все повинно бути навпаки. А я кайфую і відчуваю себе маленькою дитиною в обіймах чогось великого і значимого ❤️», - написала Мішина під фото.

Шанувальники не залишилися байдужі:

«Да щось в цьому є», «Найкраща❤️», «Ідеальна😍», «Ти найкраща 💗🤗», «Красуня😍❤️», «22:22 22червня👍👍😂», «Дуже красиво🔥», «Красуня 😍😍», «Добре сказано😍😘», «ЗдОрово!😄 А у мене малої вчора під дрібним дощичком перший раз гуляв, стільки захвату було!😄», «На цьому фото ви така як і багато дівчат вашого віку,нічого особливого.», «Ксюша, вже відомо, чи буде Лідія в 3 сезоні Кріпак? 🙏🙏🙏», «Ти достойніше гідних! Захоплююся тобою і бажаю самого максимуму, на який здатна особистість!».

До цього в інтерв'ю зірка зазначила, що зовсім не шкодує про те, що виховує сина одна. Тепер, після всього, що сталося, дівчина зазначає, що вона готова до нових відносин:

«Моє минуле сформувало мене як особистість, без нього мій шлях був би іншим. Я готова до нової любові. Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами має бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І любов. Найголовніше – взаємність почуттів і прагнень, розуміння без всяких заборон і обмежень,» - відзначає зірка.

Розповідаючи про сина, актриса зазначила, що батьки бажають своїм дітям кращого, щоб вони відбулися в житті.

«Але Платон буде таким, яким захоче бути. Захоче на сцену? Будь ласка. Сама знаю, як впливають заборони. Дитина повинна відчувати свободу у прийнятті рішень, інакше йому буде погано. Звичайно, потрібно направляти, але син сам визначиться», - зазначила зірка, коментуючи тему виховання дитини в поодинці.

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