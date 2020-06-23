Відома модель Кім Кардаш'ян показала незвичайний образ, восхитив мережа формами

На фото красуня позує в латексних штанях, а образ доповнила топиком з сіточки. Він був настільки відкритий, що декольте виявилося просто величезним. Кім покрутилася перед камерою і показала свою пишну апетитну точку, а на іншому фото - великий розмір, який ледве вмістився в топ. Волосся зірка вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 3 мільйони "лайків" і написали багато коментарів:

"Так, мадам Кардаш'ян", "Ви переграли себе в цей раз Кім", "Перевершила саму себе", "Афродіта".

Раніше ми повідомляли, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян похвалилася розкішними формами в одному топі.

Так, опублікованому знімку Кардаш'ян позує в оточенні стилістів, демонструючи розкішні форми в крихітному топі. При цьому двоє чоловіків намагаються пріхорошіть її перед новою фотосесією.

Повідомлялося, що Кім Кардаш'ян покрасувалася пишними грудьми в одному ліфчику на домашньому фото.

На цей раз вона з'явилася на кадрі в слитном костюмі, який повністю обтягнув її спокусливі форми. Варто відзначити, що це архівний знімок.

В кадрі фігура Кардаш'ян заворожує: у неї тонка талія і широкі ідеальні стегна, які в свій час її і прославили.

Нагадаємо, Кім Кардашьян з невинним виглядом вивалила величезний розмір на камеру

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