39-летняя американская бизнесвуман и светская львица Ким Кардашьян озадачила откровенным домашним луком

Как сообщает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Кардашьян предстала в домашнем пушистом наряде собственного производства. Звезда нанесла маску на лицо и сфотографировала себя в таком необычном виде, не боясь показаться смешной. Именно так она скорее всего ходит дома перед своим мужем.

Ким рассказала, что пушистые костюмы снова доступны к покупке и призвала своих поклонников одеваться также, как она. Кроме этого, Кардашьян опубликовала видео, на котором общалась со своей сестрой по телефону. Сестра как и Ким была одета в брендовый костюм.

Менее чем за час пост Кардашьян собрал почти 500 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Прелесть», «Такая домашняя», «Львица», «Повезло Канье Уэсту», «Супер», «Ты красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян блеснула идеальной фигурой в брюках змеиной расцветки, которые обтянули ее впечатляющих размеров бедра. Пышную грудь красотка спрятала в светлый лифчик.

Кроме этого, недавно звезда поделилась фото, на котором предстала в штанах и черном лифчике, поверх которого Ким ничего не успела надеть.

Напомним, что Ким Кардашьян устроила жаркую тренировку в мини-белье: "зато ничего не мешает".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини: Каменских до такой далеко.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян забыла о белье и чуть не выронила "близняшек" из декольте: самый аппетитный ракурс.