Известная американская модель Ким Кардашьян показала своего мужа-исполнителя хип-хопа Канье Уэста

На фото Кардашьян позирует в черном платье, а рядом стоит Канье в черной футболке и штанах. Уэст обнял Ким, но смотрел куда-то в сторону, пока Кардашьян улыбалась на камеру. На второй фотографии уже видно, что певец держит красотку за талию и собирается ее поцеловать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения, мой король", - подписала фотографию красотка.

Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали множество комментариев, в которых поздравляли Канье с праздником.

Ранее мы сообщали, что 39-летняя американская бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян озадачила откровенным домашним луком.

Кардашьян предстала в домашнем пушистом наряде собственного производства. Звезда нанесла маску на лицо и сфотографировала себя в таком необычном виде, не боясь показаться смешной. Именно так она скорее всего ходит дома перед своим мужем.

Сообщалось, что 39-летняя американская телезвезда, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян обескуражила снимком с 10-летним племянником Мейсоном.

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белой маечке, из которой "так и выпирает" ее внушительное сокровище. Ким обняла сына своей старшей сестры Кортни и прижала к себе. Мальчик ростом уже почти как тетя.

Напомним, Ким Кардашьян покрутила перед камерой самым аппетитным местом в дерзком мини

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