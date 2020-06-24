Відома американська модель Кім Кардаш'ян показала, як виглядає її фігура

На кадрах красуня позувала в корсеті тілесного кольору, який надав її фігурі ідеальних вигинів. Як можна помітити Кім не любить носити білизну і для цієї зйомки його не використовувала. Кардашьян знімала на телефон, показуючи відображення в дзеркалі, а волосся вирішила залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Просто знайшла це в моєму телефоні, коли їздила в Лондон в минулому році, щоб зустрітися з містером Перлом", - написала Кардашьян.

Фанати подивилися відео більше 4 мільйонів разів і написали безліч коментарів:

"Це прекрасний вигляд", "Нічого собі, я ненавиджу себе, лягаю спати з дисморфией тіла в моїй голові", "Тривожно,. ось що це?", "Задихаюся", "Ось чому дівчата страждають від образу тіла, тому що такі жінки, як ви, нормалізують те, що не нормально".

Повідомлялося, що американська світська левиця Кім Кардаш'ян похвалилася розкішними формами в одному топі.

Так, опублікованому знімку Кардаш'ян позує в оточенні стилістів, демонструючи розкішні форми в крихітному топі. При цьому двоє чоловіків намагаються причепурити її перед новою фотосесією.

А на іншому знімку показано парфуми від Кардаш'ян, зроблені за аналогією її форм. Як можна помітити, флакон зроблений в досить пікантному вигляді.

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