Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найапетитніших сідниць, показала незвичайний образ без одягу
На фото Сьюзі показує себе в прозорій білизні білого кольору, яке практично нічого не прикриває. Кортес лягла на спину, а показала себе за п'яту точку, щоб нічого зайвого не засвітити. Дівчина спокусливо взялаась пальчиком за губу, щоб фото вийшло максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
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Раніше ми повідомляли, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантний образ.
Всесвітньо відома модель досить часто публікує все більш пікантні кадри в соцмережах.
Прихильниця ню фотосесій буквально завалює своїх шанувальників гарячими знімками і, судячи по-останньому, не збирається зупинятися.
Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес підкорила формами в білизні.
Розкішна Кортес наділу маленькі, майже невидимі, трусики, тонкі лямки яких вп'ялися в шкіру. Також на ніжці можна помітити маленьку підв'язку.
Білий ліфчик, здавалося, і зовсім був прозорим, однак при цьому з нього не здалося нічого інтимного.
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