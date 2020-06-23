Відома українська співачка Тіна Кароль показала самий спокусливий образ, підірвавши мережу

На фото красуня позує в боді білого кольору. Тіна показала дві частини тіла: п'яту точку, на якій потягнула за тоненьку тканину, і обличчя, спокусливо прикусивши палець і обпікаючи поглядом. Сказати, що фото вийшло дуже спекотним, нічого не сказати, адже кожен піксель насичений спокусою і бажанням. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 5 тисяч лайків і засипали коментарем за кілька хвилин:

"Пожежа", "Горимо, згоріли, обпеклися", "Тіна Григорівна, а можна побільше ТАКИХ фотографій?", "Мати моя жінка, це відвал всього", "А погляд", "Тіна, яка Ви красива))) немає слів", "Навіщо така шикарна?) Чарівна", "о боже, чому так прекрасно", "кошенятко таке", "Ну... Це просто відвал всього, красива", "Мама кішка вирішила спокусити?", "Навіщо так нереально красиво і сексуально? А то апарати ШВЛ вже всі зайняті. На фантину не вистачить".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Тіна Кароль захопила чином в тісному білому топі без білизни.

Зірка постала перед фанатами в гарячому вигляді - коротенькому топі на тонких лямках, під яким немає білизни і стильною спідниці, якій не видно на представленому кадрі. Як відомо, схоже фото зірка раніше публікувала сама, ніж заінтригувала мережу.

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