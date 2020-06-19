Украинская певица Тина Кароль поразила нежным весенним образом в стильном имидже

Как известно, в последнее время Тина редко публиковала новые кадры, а также рассказывала о грядущих проектах. В связи с тем, что звезда занимается разработкой и созданием нового альбома, а также принимает участие в съемках продолжения знаменитого украинского сериала, каждое новое фото певицы бурно воспринимают в сети, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз Тина Кароль примерила теплый весенний образ, на котором предстала в одном лишь светлом пиджаке минималистичного кроя, а также с букетом цветущих пионов в руках. При этом на лице звезды легкий макияж в естественных тонах, а волосы аккуратно уложены в мягкие волны.

Стильный и одновременно с тем простой образ звезды немало порадовал фанатов:

«Вау, шикарно❤️», «Какая же красивая😍😍❤️», «Шикарна, цветет и пахнет🔥💕», «Blossom girl🌸», «Неймовірна красотка😍😍😍🤤🤤❤️❤️❤️🔥🔥🔥😚», «Пионы такие красивые», «Волшебная 😻😻😻», «Я люблю тебя Тинаааа❤️❤️❤️», «😍Какая красивая🔥», «Королева Тина 🔥❤️», «Невероятная😍🔥🤗❤️».

Также Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок, сделанный во время фотосессии авторства Anton Kulakowskiy. На нем артистка позирует, засветив белоснежную кожу в солнечных лучах, сидя на лавочке, в белом кружевном купальнике, похожим на боти, на тоненьких бретельках. Ее нежный образ также дополнила укладка и нежный макияж. Она смотрит в сторону и мило улыбается. Образ получился женственным и весьма милым.

Поклонники тут же отреагировали: «Ах какая женщина 😍», «Такая сильно красивая❤️», «Красотка наша❤️👑», «Нереальная🔥🔥🔥💣💣💣👀», «Малышка🥵», «ой ё нифига себе яка ти красуня🤤❤️», «Милаашкааа, без Балана расцвела😍😍😍❤️❤️❤️», «Что за солнышко перед до мной? 😻💞💫», «Ммм❤️❤️❤️Вау🔥», «Прелесть🤤💞», «Солнечный зайка✨💗», «Красавица 🔥❤️❤️», «слишком красивая💔».

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