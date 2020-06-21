Слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а недавнее трогательное видео снова подогрело слухи об их романе

Как известно, во время последнего сезона песенного шоу артисты вели себя более чем дружелюбно, обнимались и флиртовали в открытую. А после того, как видео, опубликованное поклонницей пары в Инстаграм, снова разлетелось по сети, поклонники принялись подогревать слухи о жизни звезд новым образом.

Так, как сообщалось ранее, уже довольно долгое время ходят слухи о любовном романе известной украинской певицы с ее коллегой Даном Баланом. Пока что звезды тщательно скрывают свою личную жизнь, но и слухи не опровергают.

На странице фан-группы в социальной сети Instagram был представлен ролик с Тиной и Даном, на котором пара мило пофлиртовала и пообнималась друг с другом.

"Влюбленные сладкие булочки ❤️🥯", - сказано под роликом в сети. Фанаты тут же восхитились образами знаменитостей и их отношениями, удмвившись столь страстным взглядам пары.

До этого продюсер проекта «Голос» также решил прокомментировать роман звезд и раскрыл правду об их отношениях. Так, не так давно в сети появился фрагмент его интервью, в котором продюсер ответил на самый важный вопрос для поклонников.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также мужчина отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

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