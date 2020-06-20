Украинская певица Тина Кароль поразила стройной фигурой в одной лишь рубашке

Так, в этот раз на новом видео, опубликованном на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм, звезда предстала перед фанатами в одной лишь свободной белой рубашке и светлых туфлях лодочке на тонкой шпильке. Звезда исполнила любимую песню во время концерта, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз певице удалось поразить фанатов новым чувственным образом без каких-либо украшений и дополнительных деталей ее простого образа.

«#видеодня Тина Кароль - Выше Облаков❤️ Вчера был удивительный день! 19 июня - день наблюдений за облаками. #тинакароль #tinakarol», - сообщается на фан-аккаунте Тины.

Вот что ответили поклонники:

«Любимая песня Выше облаков ❤️», «Оооо нереально шикарная песня😍😍😍», «Особенная песня❣️», «А сколько этому видео?Тина- волшебная❣️», «Обожаю эту песню ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Это волшебный номер и выступление. До слёз и мурашек.❤️», «😍😍😍 Невероятная», «Мудрые слова "...не стремись за своим вчерашним прошлым"...Хорошо,если бы,многие это услышали.👏👏😍😍».

Также в социальной сети Инстаграм появился именно такой снимок, на котором артистка решила показать себя в смелом и одновременно с этим — нежном образе. Расстегнув рубашку, звезда показала, что позировала совсем без белья и смущения при этом.

На фотографии она позирует в необычном стиле - стоя немного в стороне от объектива и смотря куда-то в сторону. Тина позировала в белой рубашке, специально расстегнув все пуговицы и представив шикарный вид, но предусмотрительно прикрыв лишнее руками. Ее волосы распущены без каких-либо красивых укладок - просто ниспадают на плечи мягкими, слегка спушенными волнами, а на лице естественный макияж.

«Эксклюзив М1 : к концу августа -начало сентября Тина Кароль представит музыкальную трилогию. ❤Нас ждет новый этап в творчестве Тиночки. Ждете? #ТинаКароль #TinaKarol», -сообщается на странице.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".