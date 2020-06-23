Нічого собі форми

Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішними формами в крихітному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує вдома, сидячи на підлозі в крихітному червоному боді, з якого буквально вивалюються значних розмірів принади зірки. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж, кільця і кулон на шиї.

Уточнимо, що знімок Омович ніяк не підписала, а її прихильники не могли захопитися ідеальними вигинами кумира, адже кадр дівчина викинула у себе в Сторіс.

До цього повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала сміливий образ.

На фото красуня позує в одній майці, більше на ній нічого не було видно. Олена дивилася прямо в камеру, а доповнила образ яскравим макіяжем. Можна легко помітити, що Омович вирішила не надягати бюстгальтер під майку, завдяки чому фото вийшло досить соковитим.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дуже гарний мейк)))", "10 офігенна", "Хто сказав, що портрети не заходять", "Вогненна", "лялечка", "ну біса гарна", "бомбезна", "мрія будь-якого мужика".

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