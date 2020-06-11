Красотка показала всю себя

Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном солнечном образе

На фото красотка позирует в голубом боди, штанах и толстовке. Омович соблазнительно выгнулась и продемонстрировала не только идеальную талию, но и пышный бюст, который еле вместился в обтягивающую ткань. Волосы Алена решила оставить распущенными, прикрыв ними один глаз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 4 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Цвет", "Костюмчик огонь", "Наверное когда ты 🥃нажрёшся в хлам любишь невероятный ***", "Амазонка", "Сейчас треснет".

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала свежий соблазнительный образ.

На первом фото Омович показала себя в пижаме с единорогами на уровне груди. Красотка сама себя снимала на камеру, демонстрируя загорелое тело и свежий макияж.

Сообщалось, что модель Алена Омович любит демонстрировать свои прелести без лифчика.

Стройная красотка надела белую маечку, под которой не было белья, о чем свидетельствуют торчащие характерные признаки. Сверху звезда надела косуху.

Омович сняла себя сверху, так, что ее талия казалась стройнее.

Модель подняла ножку, засветив дырки на джинсах, а также белые кроссовки.

Напомним, украинская Кардашьян показала каждый сантиметр тела в вызывающем комбинезоне

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