Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в крохотном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Боди и украшения на ноги», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Омович позирует сидя в крохотном боди, который едва выдерживает внушительные объемы звезды. При этом модель накинула сверху фильтр в виде элегантных украшений для ног.
Несмотря на красоту Омович, ее поклонники не смогли восхититься идеальными формами кумира, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свежий соблазнительный образ
На первом фото Омович показала себя в пижаме с единорогами на уровне груди. Красотка сама себя снимала на камеру, демонстрируя загорелое тело и свежий макияж.
На втором снимке Алена уже сидела и сложила ноги перед камерой, показывая их идеальные формы. Омович не стесняясь продемонстрировала худое тело, которое она с большим усилием получила.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Прошу, продолжай".
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