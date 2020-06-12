Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Боди и украшения на ноги», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Омович позирует сидя в крохотном боди, который едва выдерживает внушительные объемы звезды. При этом модель накинула сверху фильтр в виде элегантных украшений для ног.

Несмотря на красоту Омович, ее поклонники не смогли восхититься идеальными формами кумира, ведь снимки она выбросила у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свежий соблазнительный образ

На первом фото Омович показала себя в пижаме с единорогами на уровне груди. Красотка сама себя снимала на камеру, демонстрируя загорелое тело и свежий макияж.

На втором снимке Алена уже сидела и сложила ноги перед камерой, показывая их идеальные формы. Омович не стесняясь продемонстрировала худое тело, которое она с большим усилием получила.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Прошу, продолжай".

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