Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свежий соблазнительный образ

На первом фото Омович показала себя в пижаме с единорогами на уровне груди. Красотка сама себя снимала на камеру, демонстрируя загорелое тело и свежий макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором снимке Алена уже сидела и сложила ноги перед камерой, показывая их идеальные формы. Омович не стесняясь продемонстрировала худое тело, которое она с большим усилием получила.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Прошу, продолжай".

Сообщалось, что Модель Алена Омович похвасталась идеальной фигурой в дерзком мини.

Уточним, что на снимке Омович позирует в дерзком черном мини-платье и ботфортах, усевшись на машину, которая расположена в киевском ТРЦ. Обратим внимание, что платье максимально подчеркивает формы звезды. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадры она выбросила у себя в Сторис.

Сообщалось, что украинская модель Алена Омович похвасталась прелестями вместе с подружкой.

Девушка решила показать свои формы во всей красе, а также показать свои подружку, с которой проводит свободное время. Причем обе красотки позировали в стильных купальниках, совсем не скрывающие их достоинств.

Напомним, украинская Кардашьян взбудоражила неприличной позой в ботфортах и тесном топе

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