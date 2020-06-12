Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, соблазнила формами в бикини

Красотка опубликовала в сториз архивное яркое фото, от которого невозможно оторваться, пишет Politeka.net. Звезда предстала рядом с не менее привлекательной подружкой: "Стройные лапочки".

Алена Омович надела ярко-розовый купальник. Маленькое бикини натянулось на пышной груди звезды. Тонкие лямочки тянулись к затылку и едва удерживали такую красоту.

Пышная грудь, стройная талия, упругий пресс, красивые бедра и длинные ноги - все в этом теле идеально. От Алены нельзя оторваться.

Модель надела туфельки на шпильках и подогнула ножку. Синий парик завершил образ Омович.

Горячая подружка позировала рядом, она блеснула прелестями в черном купальнике с большим декольте, надев оранжевый парик.

Обе красотки позировали, стоя у поручня, а позади виднелось море.

Поскольку фото было обнародовано в сториз, оно не собрало много лайков, возможно, звезде написали массу комплиментов в личной переписке.

Напомним, Алена Омович предстала в голубом боди, штанах и толстовке. Модель соблазнительно выгнулась и продемонстрировала не только идеальную талию, но и пышный бюст.

Волосы Алена решила оставить распущенными, прикрыв ними один глаз.

Ранее сообщалось, что Алена Омович выбрала полностью обтягивающий черный комбинезон, который выделил ее пышные бедра и грудь, а также тонкую талию.

Акцентом в ее образе стали высокие синие сапоги на шпильке.

Напомним также, что Алена Омович предстала в дерзком черном мини-платье и ботфортах, усевшись на машину.

Напомним, украинская Кардашьян показала каждый сантиметр тела в вызывающем комбинезоне

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