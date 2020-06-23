Відома модель Кайлі Дженнер показала розкішну фігуру на тлі старшої сестри Кендалл

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Наша колекція вийде через чотири дні», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Кендалл і Кайлі позує в оригінальних напівпрозорих сукнях, демонструючи бездоганні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників зірок.

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we have a collection coming out in 4 days 😏🧡💜 #kendallxkylie 6.26

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«Дві королеви!», «неймовірна краса», «дві ікони стилю зійшлися – супер», «ви прекрасні», «бомбезні прикиди», «дві найулюбленіші жінки на землі», «космічна краса», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відомі Кайлі й Кендалл Дженнер показали, як виглядає натуральна спокуса

На кадрах красуні були в колготках, боді й без білизни. Зірки вирішили не одягати білизну і позували на підлозі. Дівчата показали як потрібно спокусливо рухатися. Також були й кадри з різних елітних тусовок, де на червоній доріжці до сестер приставали фотографи, а вони закривалися від спалахів.

Фанати подивилися відео мільйони разів і написали безліч коментарів.

"Так сильно люблю тебе, сестро", "Нарешті сім'я", "Так чудово", "Вітаємо. Не можу дочекатися, щоб все спробувати", "Королеви", "Тримайте щелепи".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер плюхнулася на ліжко в мереживній білизні

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер повністю роздяглася і без сорому задерла стрункі ніжки

Також Politeka повідомляла, що томна Кайлі Дженнер розляглася в "хмарах", ледь прикривши пікантні місця