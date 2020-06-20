Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер завораживает фанатов по всему свету

Люди восхищаются красотой знаменитости и практически ни один ее образ не могут забыть, пишет Politeka.net.

Так, на одной из фан-страничек Дженнер опубликовали фото, которое было сделано на Хэллоуин 2019 года. Тогда красотка нарядилась в костюм прекрасной эльфийки.

Кайли появилась в мини-платье с облегающим корсетом, который обтянул тонкую талию и приподнял грудь вверх. Глубокое декольте прибавляло образу пикантности.

Тонкий и короткий наряд едва прикрывал прелести звезды, но все же нельзя не заметить ее стройные ножки.

Дженнер распустила длинные волосы, а скорее парик с белой копной. Одну часть волос звезда заправила за ушко с острым кончиком.

Крылышки за спиной завершили образ.

Пост за 11 часов собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восхищении от удивительной красоты Дженнер и написали ей много комплиментов.

"Самый красивый эльф", - написал один из фанатов.

Напомним, на обработанном фото, размещенном на фан-страничке, Кайли Дженнер лежала на облаках. Она надела шелковое белье, которое подчеркнуло все ее изгибы и приоткрыло виды на упругие ягодицы.

У красотки были распущенные волосы, а ее взгляд был полон какой-то нежности. Дженнер лежала на животе и улыбалась.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показалась вместе с подругой Анастасией Караниколау.

На фото бизнесвумен позировала в колготках и боди, а образ дополнила бабочкой и ушками на голове. Декольте оказалось очень большим в одежде. Рядом стояла Анастасия, которая была в аналогичном наряде, только сменила цвет ушек на белый.

Напомним, белокурая Кайли Дженнер показала свою сладость, запрыгнув на стол в бесстыжем мини

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