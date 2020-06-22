Американська світська левиця Кім Кардаш'ян похвалилася розкішними формами в одному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, опублікованому знімку Кардаш'ян позує в оточенні стилістів, демонструючи розкішні форми в крихітному топі. При цьому двоє чоловіків намагаються прихорошити її перед новою фотосесією.

А на іншому знімку показано парфуми від Кардаш'ян, зроблені за аналогією її форм. Як можна помітити, флакон зроблений в досить пікантному вигляді.

«Зараз вивалятися», «це щось нереальне», «зараз з розуму зведеш», «розкішне тіло! Бомбезний», «ікона – що ще сказати», - пишуть вони.

До цього ми писали, що знаменита американська світська левиця Кім Кардаш'ян розповіла про свій перший за останній час виході в люди і підкорила відвертим чином.

У своєму Instagram Кім розповіла про те, як сімейство Кардаш'ян відсвяткувало день народження колишнього чоловіка її сестри Кортні – бізнесмена Скотта Дисика.

Судячи з фотографій, святкування пройшло відносно скромно і у сімейному колі. Так, на знімках Кім можна помітити в компанії самого іменинника, її матері Кріс Дженнер і сестер Кортні і Хлої.

У підпису до знімків Кардаш'ян зізналася, що це свято відбулося кілька тижнів тому і став першим разом із початку самоізоляції, коли вона зібралася з невеликою групою людей. За її словами, з одного боку, вона відчувала себе чудово, однак з іншого їй було трохи страшно.

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