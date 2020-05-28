Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как можно восхитить фигурой в одной лишь тонкой сеточке

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, опубликовала в социальной сети Инстаграм жаркий кадр, сделанный в рамках рекламы своей новой косметической продукции. Как известно, успех к девушке пришел именно благодаря ее работе, а сама косметика покоряет уже миллионы женщин, пишет Politeka.net.

Так, девушка решила в одной сеточке показать, что выпустила новый продукт от своего бренда косметики Kylie Skin. Это сахарный скраб для губ с маслом ши, витамином Е, медовым ароматом, а также с маслом жожоба и маслом виноградных косточек.

«kylieskin доступна сейчас» - написала девушка под новым фото.

Вот что ответили фанаты:

«wow🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебя гораздо больше, чем твое тело, я готов поспорить, что ты крутой человек и хороший друг 💎», «Босс, если твой папа увидит эту картинку, то сойдет с ума», «Красивое и великолепное тело», «Ты просто малышка, совершенная крошка💋💋💋💋💋», «Горячий видок», «Очень симпатичная девушка», «Было бы круче без рук, аж страстью повеяло».

Также Кайли решила поделиться с фанатами ярким спортивным образом, который весьма выгодно подчеркнул ее фигуру и восхитил фанатов. Кайли позировала в довольно ярко-кислотном костюме розового оттенка.

Для того, чтобы показать себя во всей красе девушка села на корточки и повернулась к объективу боком, при этом свой образ она дополнила привычным макияжем с нюдовой помадой, блестящими украшениями с множеством камней на тонкой цепочке, а также завязала волосы в аккуратный пучок. Завершили образ Дженнер босоножки без задней застежки на тонкой шпильке.

Модель выглядела достаточно привлекательно и дерзко, поэтому поклонники тут же написали много слов в адрес Кайли, написав также, что ее вид - "это кайф".

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