Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски похвасталась жарким отдыхом в крошечном бикини

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала, как отдыхала на солнечном пляже в стильном белом купальнике. Похоже, девушка активно наслаждается отдыхом, который получила благодаря карантину. Как известно, знаменитость уже давно не участвовала в модных рекламных съемках и проектах, поэтому ее лента в социальной сети Инстаграм активно пополняется пляжными и домашними кадрами, сообщает Politeka.net.

В этот раз звезда не постеснялась сверкнуть худой фигурой в крошечном белоснежном купальнике едва ли прикрывающем достоинства звезды.

Девушка решила позагорать на пляже в привычном естественном виде - Эмили является любительницей беречь свою кожу и активно ухаживает за волосами, критикуя других моделей за их любовь к частым укладками и - как следствие - раннюю потерю волос. Фанаты под постом посоветовали Эмили поберечь себя и прикрыть лишнее.

Как сообщалось ранее, известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски предстала в соблазнительном образе. Звезда часто балует поклонников горячими фото. В этот раз привлекательный кадр сделал муж красотки.

На снимке Эмили позировала в коротком платье, вероятно без белья. Вырезы по бокам были довольно откровенными.

Наряд подчеркнул прелести артистки, в частности, ее груди, тонкую талию и пышные бедра. От идеальных изгибов Ратаковски нельзя оторваться, вид у нее просто роскошный.

Кроме вырезов по бокам, наряд приоткрывал виды на спинку знаменитости. Тонкие лямки держались на плечах и придавали образу еще больше пикантности.

Напомним, Эмили Ратаковски на улице с трудом удержала свой пышный бюст, кадры жаркой прогулки.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной.

Также Politeka писала, что раскованная Ратаковски показала свои сладкие "абрикосики" прямо в саду.