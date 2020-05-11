Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, как и большинство людей в мире, находится на самоизоляции

Красотка, видимо, немного устала находиться дома и решила разнообразить свои образы, сообщает Politeka.net.

Звезда опубликовала в Инстаграм пост с двумя фотографиями, на которых красуется в белых топе и юбке.

Верх костюма имел глубокое декольте, которое подчеркнуло ее большую грудь, к тому же ткань на этой части тела соблазнительно натянулась.

Длинная юбка, хотя и скрыла красивые стройные ножки, все же сумела подчеркнуть упругие ягодицы модели.

Стройная и горячая Ратаковски была снята, выходящей из авто. В руках она держала коричневую сумочку, а такого же цвета босоножки придавали ей некоторой уверенности в ходьбе. Завершили образ темные очки и длинные серьги.

"Собираюсь одеваться так дома 🤍", - написала Эмили, дав понять, что ей надоело выглядеть по-простому.

За 18 часов пост собрал более 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились красотой Ратаковски, отметив, что она замечательно выглядит и превосходная.

Напомним, Эмили Ратаковски сверкнула худой фигурой в крошечном белоснежном купальнике едва ли прикрывающем достоинства звезды.

Девушка решила позагорать на пляже в привычном естественном виде, ведь всегда выступала за натуральность.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала рядом с лестницей в игривом образе. На ней классическое пальто песочного цвета и высокие сапоги. Особой изюминки наряду добавляет тот факт, что Эмили не стала ничего надевать под низ.

Поклонники Ратаковски пришли в восторг от ее фотосессии и тут же засыпали звезду лайками и восторженными комментариями.

Напомним, развязная Эмили Ратаковски спустила штаны и ошеломила видом.

Как сообщала Politeka, жаркая Ратаковски околдовала видом в мужском пиджаке на голое тело.

Также Politeka писала, что подвыпившая Ратаковски пошалила у окна в развратном платье.