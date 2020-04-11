Известная модель Наоми Кэмпбелл взбудоражила фантазию поклонников довольно откровенным кадром
Как передает Politeka.net, новый снимок появился на странице знаменитости в Инстаграм.
На нем она предстала лежа на диване сбросив всю одежду и лишь прикрывшись розовой накидкой из перьев.
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На фото «черная пантера» буквально утопает в перьях, и при этом не смотрит в кадр. Взгляд ее сосредоточен в окно.
Пользователи пришли в неописуемый восторг от снимка. Меньше чем сутки он собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.
Фолловеры написали, что Наоми выглядит сногшитбательно.
Отметим, в 1990-х годах Наоми была безумно популярной, но время прошло и звезда уже не так интересна публике, как раньше.
Кроме того, в мире ходят легенды о взбалмошном характере "черной пантеры". Репутация звезды из-за этого изрядно пострадала.
Ранее мы писали, Наоми Кэмпбелл предстала в постеле обнаженной. Звезда лежала головой на подушке и смотрела в камеру.
Судя по всему, она накрылась одеялом, при этом засветив оголенную грудь.
Распущенные волосы спустились вниз и прикрыли вторую молочную железу.
На ее теле можно заметить цепочку, а на руке - блестящие браслеты.
"Селфи воскресенье", - подписала звезда снимок.
Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"
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