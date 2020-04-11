Вот это снимок

Известная модель Наоми Кэмпбелл взбудоражила фантазию поклонников довольно откровенным кадром

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на странице знаменитости в Инстаграм.

На нем она предстала лежа на диване сбросив всю одежду и лишь прикрывшись розовой накидкой из перьев.

На фото «черная пантера» буквально утопает в перьях, и при этом не смотрит в кадр. Взгляд ее сосредоточен в окно.

Пользователи пришли в неописуемый восторг от снимка. Меньше чем сутки он собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

Фолловеры написали, что Наоми выглядит сногшитбательно.

Отметим, в 1990-х годах Наоми была безумно популярной, но время прошло и звезда уже не так интересна публике, как раньше.

Кроме того, в мире ходят легенды о взбалмошном характере "черной пантеры". Репутация звезды из-за этого изрядно пострадала.

Ранее мы писали, Наоми Кэмпбелл предстала в постеле обнаженной. Звезда лежала головой на подушке и смотрела в камеру.

Судя по всему, она накрылась одеялом, при этом засветив оголенную грудь.

Распущенные волосы спустились вниз и прикрыли вторую молочную железу.

На ее теле можно заметить цепочку, а на руке - блестящие браслеты.

"Селфи воскресенье", - подписала звезда снимок.

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

Также Politeka информировала, что Наоми Кэмпбелл засняли сразу с тремя мужчинами: "прямо на полу...", кадры вакханалии