Известная модель  Наоми Кэмпбелл взбудоражила фантазию поклонников довольно откровенным кадром

Как передает Politeka.net, новый снимок появился на странице знаменитости в Инстаграм.

На нем она предстала лежа на диване сбросив всю одежду и лишь прикрывшись розовой накидкой из перьев.

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На фото «черная пантера» буквально утопает в перьях, и при этом не смотрит в кадр. Взгляд ее сосредоточен в окно.

Пользователи пришли в неописуемый восторг от снимка. Меньше чем сутки он собрал  почти 100 тысяч лайков и много комментариев. 

Фолловеры написали, что Наоми выглядит сногшитбательно.

Отметим, в 1990-х годах Наоми была безумно популярной, но время прошло и звезда уже не так интересна публике, как раньше. 

Кроме того, в мире ходят легенды о взбалмошном характере "черной пантеры". Репутация звезды из-за этого изрядно пострадала. 

Ранее мы писали, Наоми Кэмпбелл предстала в постеле обнаженной. Звезда лежала головой на подушке и смотрела в камеру. 

Судя по всему, она накрылась одеялом, при этом засветив оголенную грудь.

Распущенные волосы спустились вниз и прикрыли вторую молочную железу. 

На ее теле можно заметить цепочку, а на руке - блестящие браслеты. 

"Селфи воскресенье", - подписала звезда снимок. 

Напомним, Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости, новое фото поражает: "черная пантера стала розовой"

Как ранее сообщала Politeka, Наоми Кэмпбелл в прозрачном платье поразила откровенным видом: кадры, от которых захватывает дух

Также Politeka информировала, что Наоми Кэмпбелл засняли сразу с тремя мужчинами: "прямо на полу...", кадры вакханалии

 