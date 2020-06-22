Популярна російська виконавиця Анна Семенович похвалилася елегантними рухами під час нового танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Тепер я теж ТикТокер! Зазирни до мене і постав лайк, вам не складно, а мені приємно», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно бекстейдж зі зйомок кліпу, де вона позує з головними героями. Всі вони виконують гарячий танець на камеру, що стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Пустилася у всі тяжкі», «як рухається», «ідеальна», «Добре поїли бургери 🍔 на карантині»», «ну все, Семенович теж туди», «крута», «А хто це тітка посередині?ну Анютка мордастая..але це хіба вона?», - пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що російська співачка Анна Семенович порадувала шанувальників, з'явившись перед камерою в образі суворої вчительки.

«Я буваю дуже різною, але образ пустотливої зарази, мій улюблений😉😂 Дівчинки, відмінну пісню нам подарував @nikolaibaskov 🤩 Знімайте смішні відео під пісню <Зараза>…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Семенович пробує на собі різні вбрання. При цьому на фоні грає пісня Баскова. У якийсь момент знаменитість з'являється в образі суворої вчительки, демонструючи значний бюст. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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