Популярная российская исполнительница Анна Семенович похвасталась элегантными движениями во время нового танца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Теперь я тоже ТикТокер! Загляни ко мне и поставь лайк, вам не сложно, а мне приятно», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно бэкстейдж со съемок клипа, где она позирует с главными героями. Все они исполняют горячий танец на камеру, что стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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Теперь я тоже ТикТокер 😂😘 Загляни ко мне и поставь❤️ , вам не сложно, а мне приятно 😘 @dariachebanov @chebanov @vada__ #монализаchallenge #тикток #позитивчики✌

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«Пустилась во все тяжкие», «как двигается», «идеальная», «Хорошо покушали бургеры 🍔 на карантине»», «ну все, Семенович тоже туда», «крутая», «А кто это тетка посередине?ну Анютка мордастая..но это разве она?», - пишут они.

До этого мы сообщали, что российская исполнительница Анна Семенович порадовала поклонников, представ перед камерой в образе строгой учительницы.

«Я бываю очень разной, но образ шаловливой заразы, мой любимый😉😂 Девочки, отличную песню нам подарил @nikolaibaskov 🤩 Снимайте смешные видео под песню <Зараза>…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Семенович пробует на себе различные наряды. При этом на фоне играет песня Баскова. В какой-то момент знаменитость появляется в образе строгой учительницы, демонстрируя внушительный бюст. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, фигуристая Семенович без одежды показала, как развлекается в ванной

А еще Politeka писала, что полногрудая Семенович стремительно теряет вес, появилось признание

Также Politeka сообщала, что дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами»