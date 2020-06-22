Відома співачка Міша Романова, яка була солісткою групи "ВІА Гра", показала кумедний образ

На фото Романова позує зовсім без одягу, але показує себе тільки по груди. В руках у неї можна побачити клешню лобстера, якій Міша закрила одне око. Як можна помітити, красуня зовсім не подбала про білизну, а волосся вирішила залишити розпущеним, завдяки чому фото вийшло трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ох, який погляд", "Тепер ще більше хочу раків", "Дуже круто", "Фатальна", "Який глибокий погляд", "Неземна", "Мамо моя", "Осліпла від такої краси".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка Міша Романова запаморочила голову відвертим чином на вечірці.

Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сукні-піджаку забарвлення "гусяча лапка". Артистка без тіні збентеження блиснула глибоким декольте. Примітно, що поряд з нею знаходився її давній друг, співак Макс Барських.

Повідомлялося, що 29-річна українська співачка Міша Романова презентувала новий кліп, в якому приголомшила зухвалим виглядом і не менш зухвалим сюжетом.

З перших моментів блондинка здивувала видом в мереживній білизні, без тіні збентеження посвітивши соковитими принадами. У наступних кадрах Міша продемонструвала свою пристрасть поруч з героєм кліпу - м'язистим хлопцем з татуюванням по всьому торсу. Артистка пригорнулася до красавичку, гладячи його по плечах.

Нагадаємо, Міша Романова в тісному купальнику переплюнула навіть Памелу Андерсон

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