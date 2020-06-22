Відома співачка Міша Романова, яка була солісткою групи "ВІА Гра", показала кумедний образ

На фото Романова позує зовсім без одягу, але показує себе тільки по груди. В руках у неї можна побачити клешню лобстера, якій Міша закрила одне око. Як можна помітити, красуня зовсім не подбала про білизну, а волосся вирішила залишити розпущеним, завдяки чому фото вийшло трохи спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів: 

Популярні новини зараз

Гаряча Даша з "Холостяка" посвітила нескінченними ніжками в екстра-міні: "Яка солодка"

Одягнений Тарзан показав, на кого проміняв Наташу Корольову: нове фото облетіло мережу

Влад Яма вперше не став закривати обличчя сина, кадри облетіли мережу: на кого схожий хлопчик

ПриватБанк не дає розблокувати рахунок, з'явилася термінова заява: «Гроші надходять, але...»
Показати ще

"Ох, який погляд", "Тепер ще більше хочу раків", "Дуже круто", "Фатальна", "Який глибокий погляд", "Неземна", "Мамо моя", "Осліпла від такої краси".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка Міша Романова запаморочила голову відвертим чином на вечірці.

Зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сукні-піджаку забарвлення "гусяча лапка". Артистка без тіні збентеження блиснула глибоким декольте. Примітно, що поряд з нею знаходився її давній друг, співак Макс Барських.

Повідомлялося, що 29-річна українська співачка Міша Романова презентувала новий кліп, в якому приголомшила зухвалим виглядом і не менш зухвалим сюжетом.

З перших моментів блондинка здивувала видом в мереживній білизні, без тіні збентеження посвітивши соковитими принадами. У наступних кадрах Міша продемонструвала свою пристрасть поруч з героєм кліпу - м'язистим хлопцем з татуюванням по всьому торсу. Артистка пригорнулася до красавичку, гладячи його по плечах.

Нагадаємо, Міша Романова в тісному купальнику переплюнула навіть Памелу Андерсон

А ще Politeka писала, Міша Романова без ліфчика і сорому вийшла на балкон заради пристрасних кадрів Бадоєва

Також Politeka писала, що блондинка з ВІА Гри втратила совість і ліфчик перед таємничим очевидцем