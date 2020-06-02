Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова сняла новый клип, в котором показала "мужчину мечты"
Звезда уже несколько дней размещает фото в Инстаграм, которые были сделаны в рамках новой видеоработы, сообщает Politeka.net.
На одном из последних кадров красотка предстала в платье на тонких бретельках с глубоким декольте, которое едва прикрывало грудь.
Романова прислонилась к крепкому мужчине с татуировками на теле. Теперь понятно, на кого звезда променяла певца Макса Барских, с которым ей приписывали роман. Стоит отметить, что в песне есть такие строчки, явно с намеком: "И новая жизнь на другой стороне. Сменить полюса и навсегда забыть адреса. Мы можем поменять номера Расставить все точки над «и»".
"Мне нужен только ты", - подписано фото.
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За час пост собрал почти тысячи лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.
Ранее мы писали о другом подобном фото Миши Романовой. На снимке певица обнимала полуобнаженного красавца, покрытого татуировками.
Знаменитость приспустила золотистое вечернее платье и прижалась к мужчине своим бюстом. При этом на ней нет нижнего белья.
Напомним, в апреле Миша Романова показала в Инстаграм подросшего сына. В результате сеть просто взорвалась.
За 50 минут пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
"Я конечно не знаю от кого малыш, но блин на Макса он тут сильно похож😂", "Похож на папу 😊", "Блин, ну явно же на Макса похож 😍😍😍", "Что-то по-моему на Барских похож сынок)))", - написали пользователи сети тогда.
Ранее сообщалось, что Миша Романова позировала полусидя в черном наряде, который решила элегантно распахнуть, выставив напоказ роскошные формы и даже лишнее.
Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников, которые пришли в восторг.
Напомним, что экс-ВИА Гра впервые показала маленького сына, которого скрывала больше года: "Похож на...".
Как сообщала Politeka, Миша Романова без нижнего белья пошалила в постели, вывалив напоказ свою гордость: «Шикарная».
Также Politeka писала, что распутная Миша Романова без нижнего белья показала, что у нее под свитером: "Как можно быть такой...".