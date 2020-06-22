Американська супермодель Ебігейл Речфорд відчинила халат і блиснула бездоганними формами в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, спершу модель позує з розкритим халатом, демонструючи білизну тілесного кольору. Спершу навіть може здатися, що вона без білизни, хоча це не так.

А на іншому знімку Речфорд позує в одній сітці й крихітній білизні, максимально оголивши розкішні форми.

Проте її прихильники були безмовні, адже кадрами модель вирішила поділитися в Сторіс, а не у себе на основній сторінці.

Як повідомлялося раніше, американська модель Ебігейл Речфорд похвалилася пишними формами у вузькій білизні.

Зірка неодноразово розгарячила своїх шанувальників жаркими постами. Цей раз не став винятком: красуня записала відверті сторіс в Instagram.

Ебі постала в тісному чорно-білій білизні, маленький ліфчик ледь утримував величезні принади моделі. Тканина натягнулася на грудях, тримаючись на тонких бретельках.

Округлості виглядали дуже гаряче, вони з'єдналися, що можна помітити по тонкій лінії тканини, що з'єднує два трикутники ліфчика.

Нагадаємо, гаряча Ебі Речфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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