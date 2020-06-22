Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як веселиться на пляжі, приспустивши білосніжний купальник

Знаменитість вирішила блиснути фігурою в білому костюмі, зовсім не приховує її гідності. Ганна спокусливо вигнулась, виставивши не тільки п'яту точку перед об'єктивом, але ще і для більш пікантного кадру задерши купальник, пише Politeka.

Схоже, зірка знає, як правильно провести час на спекотному пляжі - на її сторінці в Instagram завжди багато яскравих фото, зроблених на узбережжі і в самих різних бікіні. Цього разу дівчина підкорила мережу саме провокаційною позою.

«Привіт, хлопці! 👋🏼 Сподіваюся, у вас хороший день 😄 Я збираюся знімати більше нового контенту для мого ексклюзивного клубу в ці вихідні! Якщо ви хочете отримати доступ до сотень моїх особистих фотографій і щомісячного 8х10 з автографом, просто приєднуйтесь зараз на AnaCheri.com», - написала Ана під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Який пляж😍😍❤️❤️❤️», «Omg😍😍😍😍😍», «Богиня .... 🔥🔥🔥», «Ви гарний незнайомець – милий ангелок 😍😘💕💞💟💋🌹🌷💗», «Я пройшов через статеве дозрівання, я готовий для вас, ви готові для мене 😂🤤», «Дуже крута красива молода леді», «Чудова фотографія», «Гарна 🔥», «Чудовий постріл😍», «Чудове фото і фантастична картинка».

Не секрет, що зірка є активним прихильником відпочинку, постійно проводить час на пляжі, а також влаштовує тренування на природі. Щоб наочно демонструвати результат своїх занять, Ана виблискує кадрами з фотосесій, на яких з'являється в одному лише білизну, при цьому з кожним днем вбрання моделі стають все більш відкритими

Нещодавно Ана показала, як прикрилася білизною-ниточками, зовсім не приховує її фігуру. При цьому лише головне виявилося приховане за рожевими метеликами.

«Гей, ти вже бачив мій аккаунт OnlyFans ??!? Чого ти чекаєш? Ексклюзивний контент 🦋😈💓 і це єдине місце, де я відповідаю. Тепер приймаємо VIP-персон і еліти 🔥😈💕🦋 # Тільки # Вболівальники # Ганна Чері», - інтригуюче підписала дівчина.

Шанувальники тут же поспішив відповісти:

«💚 Приголомшливий вигляд! 😍🔥», «Боже мій, ти просто ідеальна красуня, вау!», «Дуже мило Ана 😘😘😘👅👅👅👅👅», «Так чудово 😍😍😍😘😘🤤🦋🦋🔥🔥», «Про, моя богиня, ти виглядаєш абсолютно приголомшливо», «Шикарна грішна богиня», « Це просто круто і спокусливо, вау😯😯😯», «Так хочеться продовження, мм».

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