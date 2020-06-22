Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск похвалилася спокусливою фігурою

Зірка продемонструвала ідеальні вигини в білизна, передає Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку шведської топ-моделі. Щоб переглянути фото – проскролльте вниз.

На фото 31-річна Ельза Хоск позує стоячи на білій сходах. Волосся зібрані зірки. Модель загадково дивиться в сторону. Вона піднімає об'ємну толстовку, демонструючи струнку фігуру в зеленому купальнику.

«Літо», - коротко підписала знімок модель.

Зазначимо, всього за вісім хвилин фото зібрало понад 25 тисяч лайків.

Фолловери захоплюються фігурою моделі.

«Убивче тіло», «Виглядаєш чудово», «Вау», «Ідеально», «Зелений ніколи не виглядав так добре», «Ти така красива», "Ти сногшибальна", - пишуть в коментарях.

Цікаво, що на кар'єру Ельзи Хоск вплинув її батько. З раннього дитинства дівчинку приваблював спорт, а підлітком захопився баскетболом і збиралася розвиватися в цьому напрямку.

Проте батько взяв ситуацію у свої руки і розіслав фото в безліч модельних агентств. Налу брати участь у показах вона в 14 років.

У 2015 році Ельза Хоск стала одним з 12 «ангелів» бренду Victoria’s Secret.

Зараз Ельза пробує сили на дизайнерському терені. Нещодавно вона представила власну марку купальників.

Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ельза Хоск з Victoria’s Secret спустила штани, засвітивши прозорі трусики: «Бомба».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск з Victoria’s Secret в мініатюрному бікіні засвітила найсолодші місця: «Як з іншої планети».