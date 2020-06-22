Відома модель «Victoria’s Secret» Ельза Хоск похвалилася спокусливою фігурою
Зірка продемонструвала ідеальні вигини в білизна, передає Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку шведської топ-моделі. Щоб переглянути фото – проскролльте вниз.
На фото 31-річна Ельза Хоск позує стоячи на білій сходах. Волосся зібрані зірки. Модель загадково дивиться в сторону. Вона піднімає об'ємну толстовку, демонструючи струнку фігуру в зеленому купальнику.
«Літо», - коротко підписала знімок модель.
Зазначимо, всього за вісім хвилин фото зібрало понад 25 тисяч лайків.
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Фолловери захоплюються фігурою моделі.
«Убивче тіло», «Виглядаєш чудово», «Вау», «Ідеально», «Зелений ніколи не виглядав так добре», «Ти така красива», "Ти сногшибальна", - пишуть в коментарях.
Цікаво, що на кар'єру Ельзи Хоск вплинув її батько. З раннього дитинства дівчинку приваблював спорт, а підлітком захопився баскетболом і збиралася розвиватися в цьому напрямку.
Проте батько взяв ситуацію у свої руки і розіслав фото в безліч модельних агентств. Налу брати участь у показах вона в 14 років.
У 2015 році Ельза Хоск стала одним з 12 «ангелів» бренду Victoria’s Secret.
Зараз Ельза пробує сили на дизайнерському терені. Нещодавно вона представила власну марку купальників.
Нагадаємо, що ніжна Ельза Хоск з Victoria’s Secret розвалилася на ліжку, засвітивши найсмачніші місця: «Нічого собі».
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