Популярна співачка Наташа Корольова похвалилася фото графией в прозорому одязі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості. (Щоб переглянути фото – проскролльте вниз)

Королева анонсувала вихід кліпу на пісню «Давай гуляй». «Готуємо прем'єру !!! Чекаєте?», - написала вона.

Оголошення артистка супроводили своїм фото, на якому позує в просвечивающейся кофтині. Також на Королевою нафотошоплены метелика, а на щоці світяться зірки.

При цьому вигляд самої Королевою наштовхнув її передплатників на деякі підозри.

«Так чекаємо, але ця фотка не дуже добре вийшла, у тебе вигляд ніби дуже втомленою або напідпитку», - написали їй.

А от чоловіка співачки СергеюГлушко, відомому як Тарзан, схоже вона подобається і в такому вигляді. Його лайк під фото з'явився в перші хвилини після публікації поста.

Зазначимо, раніше Корольова розповіла фоловерам про те, як йдуть зйомки її нового кліпу на пісню «Давай, грай». Артистка повідомила, що на головну роль у ньому запросила «простого хлопця» – тракториста на ім'я Дмитро, пояснивши, що для «народної пісні» необхідний був «народний герой».

Також Королева поскаржилася, що кліп знімають в 30-градусну спеку і це дуже нелегко.

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