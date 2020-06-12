Украинскую певицу Наташу Королеву раскритиковали за показушное поздравление с Днем России
Как сообщает Politeka.net звезда украинского происхождения опубликовала видео по случаю Дня России в своем Инстаграм.
По всей видимости, украинка Королева, которая уже давно живет в России с семьей, почувствовала себя настоящей русской. Так, на видео она вовсю распевает русские песни под аккомпанемент аккордеона и отплясывает в компании российских «казаков» в соответствующей форме.
Все это происходит в чистом поле, где компания решила накрыть на стол. Королева по такому случаю оделась очень скромно и даже нацепила на голову платок.
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«С Днём России!», - подписала видео певица.
Впрочем, ее поздравления пришлись по душе далеко не всем. Так, многие в комментариях решили напомнить звезде о ее происхождении.
«Зажигательно!! Как всегда на высоте!», «Наташа как всегда красавица, активистка, комсомолка и просто чудесная», «Натаха, три мужика на праздник не много ли тебе», «ну совсем в тетку превратилась», «Ты же украинка», «Причём здесь Королёва? и День России!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Королева отличилась новым высказыванием относительно запрета на въезд в Украину и Майдана в Киеве.
Как известно, в октябре 2016 года СБУ приняла решение запретить Королевой бывать в Украине ближайшие пять лет. В сентябре 2018 года
Королева рассказала, что подала иск в Европейский суд по правам человека, отметив, что обвинения не соответствуют действительности. По ее словам, ей запретили въезд в Украину из-за зависти.
По ее словам, она поддерживала Майдан, когда люди вышли на протест после избиения студентов. Королева добавила, что в нем участвовали и ее братья, которые живут в Киеве.
Напомним, запрещенная в Украине Королева вспомнила, как поддерживала Майдан: "Носили борщи, котлеты".
Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом.
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