Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе без нічого зайвого

На фото Мер'єм позує в різнобарвному сукню, сівши до камери максимально близько. Красуня показала своє обличчя і усміхнулася, посвітивши милими ямочками на щоках. Узерлі доповнила образ легким макіяжем, а зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 122 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня", "Я люблю тебе", "Так приголомшливо і красиво", "Ідеальний ракурс", "Богиня", "Чарівний вигляд".

Раніше ми повідомляли, що відома акторка Мер'єм Узерлі, зірка серіалу "величне століття" показала ніжний образ, здивувавши шанувальників.

На фото красуня позує в сукні з відкритими плечима. Мер'єм стояла посеред поля і показувала ніжні образи в чорно-білих тонах. Волосся дівчина вирішила залишити зібраними в хвіст, щоб не заважали. Завдяки емоціям і окремим позам фото вийшли дуже цікавими і барвистими.

Повідомлялося, що зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

На фото красуня позує в чорному піджаку і швидше за все топі. Мер'єм посміхалася на камеру, а зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали. Узерлі дивилася вгору і показала свою чудову посмішку не соромлячись. Фотографія вийшла світлою і теплою, хоча вона і чорно-біла.

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