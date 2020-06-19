Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», взбудоражила снимками в новом образе

Так, в этот раз эпатажная и знаменитая актриса покорила образом во время летней фотосессии на природе. Как известно, звезда является любительницей домашнего отдыха и часто делится фото, сделанными в домашней обстановке. В этот раз Мерьем удалось поразить новой выходкой.

Стройная звезда показала, как катается на лошади в скромном наряде - платье-миди с аккуратным принтом в мелкий цветок. При этом свои рыжие локоны артистка заплела в аккуратный пучок и радостно улыбалась во время того, как ее фотографировали.

Похоже, звезда очень понравилась конная прогулка - на последнем фото Мерьем трогательно обняла животное, склонив к тому голову.

«Я в любви», «Графики с Турцией, следите пожалуйста смотрите на количество коронавирусов, почему вы гуляете», «💋💋💖💖 просто супер мечта» «Идеальная девушка» , «Prima mein liebe❤️», «Ух ты удивительное фото», «Так красиво ❤️», «Cool😍», «Люблю тебя», написали восхищенные фанаты.

До этого балерина Анастасия Волочкова показала, как катается на лошадях, но насмешила публику. Балерина решила показать, как отдыхает в загородном клубе и веселится во время катания на лошадях. Примечательно то, что технику езды на лошади рысью она выполняла крайне неуместно и неправильно.

Как известно, легкая рысь (также известная как строевая рысь) это вид верховой езды, который применим в основном в английском стиле верховой езды, в котором всадник поднимается из седла в такт с аллюром лошади.

Это предохраняет всадника от постоянных толчков во время езды рысью и от оказания давления на спину лошади. При этом двигаться надо плавно, но никак не подниматься вверх-вниз, измучивая лошадь еще больше.

Похоже, балерина этого не учла и даже похвасталась своими «навыками», однако скрыла комментарии, чтобы не получить волну критики.

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