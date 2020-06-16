Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», сверкнула необычным умением на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Узерли, сыгравшая в сериале знаменитую Хюррем Султан, позирует верхом на лошади в мини-платье, демонстрируя отличные навыки. В какой-то момент звезда наклоняется и обнимает животное.

А на другом снимке фотографу удалось запечатлеть Узерли, когда та от души смеется. Снимки стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Лучшая!», «Божественная», «Какая довольная. Рад за тебя», «обожаю тебя», «Прима верхом на красавце. Супер», «так мило», «красивые фотки», «прикольно», «вау, красивенные снимки», «а ты очень красивая, знаешь об этом?», - пишут они.

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