Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", порадовала поклонников своей красотой

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Мерьем Узерли сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.

Для снимка звезда популярного сериала выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным узором. Образ актрисы дополнил большой букет цветов, который можно заметить на заднем плане - на их фоне Узерли выглядит еще более цветущей и прекрасной. Складывается впечатление, что из-за Мерьем меркнет все вокруг.

Фото вызвало настоящий фурор в социальной сети, всего за полчаса оно набрало более 70 тысяч лайков и множество комментариев:

"Фантастика"; "Ты очень прекрасная"; "Люблю тебя очень сильно"; "Хюрееем я люблю вас ❤️❤️"; "Красивая девушка"; "Милая"; "Прекрасна, как всегда"; "Оу, моя самая чудесная женщина"; "Что это за красота? моя любовь, ты красива, Мерьем, как всегда".

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".