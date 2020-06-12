Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся сериалом "Великолепный век", порадовала поклонников своей красотой
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
36-летняя актриса не перестает удивлять фанатов своей прекрасной и неувядающей внешностью, а на этот раз она показала свою удивительную красоту дома. Мерьем Узерли сделала селфи, запечатлев свое лицо крупным планом.
Для снимка звезда популярного сериала выбрала легкое платье нежно-розового цвета с цветочным узором. Образ актрисы дополнил большой букет цветов, который можно заметить на заднем плане - на их фоне Узерли выглядит еще более цветущей и прекрасной. Складывается впечатление, что из-за Мерьем меркнет все вокруг.
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Фото вызвало настоящий фурор в социальной сети, всего за полчаса оно набрало более 70 тысяч лайков и множество комментариев:
"Фантастика"; "Ты очень прекрасная"; "Люблю тебя очень сильно"; "Хюрееем я люблю вас ❤️❤️"; "Красивая девушка"; "Милая"; "Прекрасна, как всегда"; "Оу, моя самая чудесная женщина"; "Что это за красота? моя любовь, ты красива, Мерьем, как всегда".
Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.
А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".