Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя без ничего лишнего
На фото Мерьем позирует в разноцветном платье, сев к камере максимально близко. Красотка показала свое лицо и улыбнулась, посветив милыми ямочками на щеках. Узерли дополнила образ легким макияжем, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили 122 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
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"Красотка", "Я люблю тебя", "Так потрясающе и красиво", "Идеальный ракурс", "Богиня", "Волшебный вид".
Ранее мы сообщали, что известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" показала нежный образ, удивив поклонников.
На фото красавица позирует в платье в пол с открытыми плечами. Мерьем стояла посреди поля и показывала нежные образы в черно-белых тонах. Волосы девушка решила оставить собранными в хвост, чтобы не мешали. Благодаря эмоциям и отдельным позам фото получились очень интересными и красочными.
Сообщалось, что звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.
На фото красавица позирует в черном пиджаке и скорее всего топе. Мерьем улыбалась на камеру, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Узерли смотрела вверх и показала свою восхитительную улыбку не стесняясь. Фотография получилась светлой и теплой, хотя она и черно-белая.
Напомним, очаровательная Мерьем Узерли из "Великолепного века" оседлала лошадь и преподала урок
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