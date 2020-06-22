Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя без ничего лишнего

На фото Мерьем позирует в разноцветном платье, сев к камере максимально близко. Красотка показала свое лицо и улыбнулась, посветив милыми ямочками на щеках. Узерли дополнила образ легким макияжем, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили 122 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Красотка", "Я люблю тебя", "Так потрясающе и красиво", "Идеальный ракурс", "Богиня", "Волшебный вид".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век" показала нежный образ, удивив поклонников.

На фото красавица позирует в платье в пол с открытыми плечами. Мерьем стояла посреди поля и показывала нежные образы в черно-белых тонах. Волосы девушка решила оставить собранными в хвост, чтобы не мешали. Благодаря эмоциям и отдельным позам фото получились очень интересными и красочными.

Сообщалось, что звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

На фото красавица позирует в черном пиджаке и скорее всего топе. Мерьем улыбалась на камеру, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Узерли смотрела вверх и показала свою восхитительную улыбку не стесняясь. Фотография получилась светлой и теплой, хотя она и черно-белая.

Напомним, очаровательная Мерьем Узерли из "Великолепного века" оседлала лошадь и преподала урок

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