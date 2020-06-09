36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая мега популярной после сериала "Великолепный век", очаровала дерзким образом

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого примерила черную кожаную курточку. Может быть, из-за этого, а может быть, из-за ее испепеляющего взгляда, - так и хочется назвать Мерьем "девушкой Бонда".

Актриса засунула руки в карманы и повернулась к камере в полоборота. Вона собрала рыжие волосы в хвостик и нанесла нежный макияж розовых тонов.

Пользователи щедро наградили любимую Хюррем комплиментами: "Потрясающая 😻"; "Вы великолепны 😍"; "Хуррем султан ❤️"; "Ты очень элегантная, ты знаешь, что ... ты очень красивая, и есть еще одна деталь, я люблю тебя ❤️"; "Не нужно ничего другого, если есть такая фотография😻😻"; "Звезда ⭐️ 🤩".

Ранее мы сообщали, Узерли показала фото 27-летней давности - так знаменитость выглядела до славы и пластики. С экрана смотрит милая девятилетняя девчушка, с большими глазами, искренней улыбкой и небольшим изъяном, который, впрочем, теперь отсутствует.

"#кривые зубы #9 лет #германия #детство", - подписала фото Мерьем.

"Посмотрите на изменения и не эволюцию, а революцию 😂"; "Ортодонт очень помог😅, красивая как всегда😍❤️"; "Как всегда, гадкий утёнок со временем превращается в прекрасного лебедя!)"; "Такая сладкая👍😘"; "Глаза темные тут!😊", - отреагировали пользователи в комментариях.

Также мы писали, Узерли засветила лишнее в наряде с нескромным декольте. Красотка выставила дерзкое фото в "сториз", блеснув соблазнительными линиями и складочками.

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