Відома актриса Христина Асмус, дружина Гаріка Харламова, заявила про розлучення з чоловіком

На фото Крістіна показує себе з зібраними волоссям в хвіст і толстовці. Поруч здався Гарік, який був сивий і в окулярах. Пара посміхалася на камеру, позуючи для фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"8 років у шлюбі. Довела мужика. Вибачте, не втрималася )))) Гаразд, жарти в сторону. На жаль, ми теж в тренді. Ми розлучаємося з @garikkharlamov. Але я відразу хочу прояснити ситуацію. Що ні фільм «Текст», ні самоізоляція, ні хтось третій у цьому не винен. Тільки ми самі", - написала Крістіна.



Гарік теж на своїй сторінці показав спільне фото з Христиною. Вона була в піджаку, а Харламов в чорній футболці.

"Хороша цифра 8. Знак нескінченності. Ми одружилися 8-го числа. Але на землі немає нічого нескінченного. І ми, на жаль, не виняток. Наш шлях з Христиною не завершується, а переходить в іншу стадію. В якій я сподіваюся завжди буде місце дружбі і повазі. Так, ми розлучаємося. Але ми безумовно залишаємося люблячими батьками прекрасної дочки. Це були прекрасні 8 років. Я безмірно вдячний Христині за них і за найголовніше і найважливіше, що є у нас в житті - за нашу доньку. Звичайно, почнуться спекуляції, але я відразу хочу прояснити, що пандемія, ні фільм «Текст», ні хтось третій у цій ситуації не винен. Так трапляється в житті. Таке буває. Але ми назавжди залишимося близькими людьми і ми розлучаємося друзями, з великою повагою один до одного", - написав Харламов.

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