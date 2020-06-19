Российский юморист Гарик Харламов представил свою "сестру-близнеца"

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал новые фото на своей странице в Instagram.

"1. Гарик Бульдог Харламов. 2. Галя Бульдог Харламова ( хотя очень похожа на мою сестру Катю! )))", - подписал комик.

На одном фото действительно позирует сам Гарик Харламов, а на втором снимке тот же кадр обработали в приложении "FaceApp". В итоге юморист преобразился до неузнаваемости и стал похож на женщину. У него отросли длинные волосы, а на лице появился яркий макияж.

Пользователи социальной сети оценили изменения Гарика Харламова в комментариях. Ему оставили не меньше комплиментов, чем знаменитой жене Кристине Асмус:

"Ох красотка)))"; "Вот это телочка👏👏👏"; "Очень похожа на нашего бухгалтера, в свое время она с такой же физиономией нам зп выдавала"; "Был бы девкой, был бы краше😂"; "Какая красивая Галя😍👍 Надо попробовать мужа так обработать из Антонио в Антонину😂😂😂"; "А что Галя ничего так себе👍👍👍👍👍🔥 Гарна дивчина получилась😉🔥"; "У нее муж есть! Кристиан мопс Асмусович".

Ранее супруга Харламова, актриса Кристина Асмус жена Гарика Харламова, показала необычный соблазнительный образ. Она задрала рубашку, завязав узлом, и позировала у колонны. Звезда оставила волосы распущенными и и соблазнительно прикусила палец. Она поделилась, что перед съемкой с ней случилась беда в такси:

"Водитель сейчас как затормозил резко. И всё, что у меня в ней было..разлетелось по салону. А мне же, как правило, нужно пол дома в сумку положить".

Напомним, скандальная Асмус примеряла форму, заставив мужчин пускать слюнки.

А еще Politeka писала, что "нажравшийся" Харламов напугал внешним видом, красноречивый кадр.

Также Politeka сообщала, что Асмус в откровенной позе развалилась на ступеньках и удивила признанием.