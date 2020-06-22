Відома британська співачка косівського походження Дуа Липа показала свого хлопця і привітала його

на фото Дуа і Анвар Хадід (так звуть хлопця) сидять на лавочці. Липа цілує хлопця, поки він обіймає її рукою. На другому знімку вже парочка обіймається ввечері на тлі пальми. Співачка навіть закрила очі від задоволення. На ще одному знімку Анвар і Дуа стоять біля будинку, а в руках тримають кіз. Пара обіймалася і виглядала щасливо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження, моя любов, мій світлий і кращий козій тато. З тобою все краще", - написала Дуа Липа.

Фанати, включаючи MARUV, поставили понад 600 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Ви найкраща пара у світі", "Люблю вас", "З Днем народження", "Ох, дітки".

Раніше ми повідомляли, що відома британська модель Дуа Липа порадувала шанувальників і показала постільні знімки з братом інший топ-моделі Белли Хадід.

«Немає нічого солодшого, ніж 365 днів бути поряд з тобою», - йдеться в повідомленні.

Повідомлялося, що британська співачка Дуа Липа підкорила зовнішнім виглядом в розпусному топі.

Дуа Липа позувала в зеленому топі з зав'язкою посередині. Наряд обтягнув форми красуні, зокрема, її груди і тонку талію.

Один з отворів для зав'язок було порожнім, тому образ вийшов ще більш відвертим: "Ну, просто шикарно".

Нагадаємо, яскрава Дуа Липа зігнулась, подразнивши молодим тілом в коротких шортиках

Також Politeka писала, що Дуа Липа похвалилася молодим тілом в ланцюгах, ремінцях і прозорою сіточці

А ще Politeka повідомляла, що зухвала Дуа Липа в бікіні показала, чим нагородила її природа



