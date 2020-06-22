Известная британская певица косовского происхождения Дуа Липа показала своего молодого человека и поздравила его

на фото Дуа и Анвар Хадид (так зовут молодого человека) сидят на лавочке. Липа целует парня, пока он обнимает ее рукой. На втором снимке уже парочка обнимается вечером на фоне пальмы. Певица даже закрыла глаза от удовольствия. На еще одном снимке Анвар и Дуа стоят возле дома, а в руках держат коз. Пара обнималась и выглядела счастливо. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения, моя любовь, мой светлый и лучший козий папа. С тобой все лучше", - написала Дуа Липа.

Фанаты, включая MARUV, поставили более 600 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Вы лучшая пара в мире", "Люблю вас", "С Днем рождения", "Ох, детки".

Ранее мы сообщали, что известная британская модель Дуа Липа порадовала поклонников и показала постельные снимки с братом другой топ-модели Беллы Хадид.

«Нет ничего слаще, чем 365 дней быть радом с тобой», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что британская певица Дуа Липа покорила внешним видом в развратном топе.

Дуа Липа позировала в зеленом топе с завязкой посередине. Наряд обтянул формы красотки, в частности, ее грудь и тонкую талию.

Одно из отверстий для завязок было пустым, поэтому образ получился еще более откровенным: "Ну, просто шикарно".

Напомним, яркая Дуа Липа изогнулась, подразнив молодым телом в коротких шортиках

Также Politeka писала, что Дуа Липа похвасталась молодым телом в цепях, ремешках и прозрачной сеточке

А еще Politeka сообщала, что дерзкая Дуа Липа в бикини показала, чем наградила ее природа



