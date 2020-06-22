Російський гуморист Максим Галкін розчулив відео з шестирічними двійнятами Алли Пугачової Лізою і Гаррі

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких Ліза влаштувала видовищний показ мод (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Все дійство відбувалося у підсобному приміщенні, де розташовані пральні машинки. Дівчинка з розпущеним волоссям по черзі з'являлася з дверного отвору в різних вбраннях, при чому пару раз явно в сукнях не за розміром. Багато хто припустив у коментарях, що Ліза приміряла мамині вбрання. Гордий батько знімав процес і підбадьорював дочку. Також в кадрі з'являвся і Гаррі, забавно пробігаючи повз камери.

"Показ мод у пральній 😊 #елизаветагалкина #мода #показмод #діти", - підписав відео артист.

Користувачі прийшли в невимовний захват, залишивши купу компліментів:

"😂 Ліза-диво )))))"

"Маленьке чорне плаття по-селянськи 🤣🤣🤣"



"Ох і зірка буде, тримайтеся мужики"

"Яке шикарне волосся у Лізи😍😍😍"

"Копія Мама!!! 😻"

"Японська імператриця особливо хороша)"

"В довгому платті вона на маму схожа. Взагалі дуже ефектна дівчина😄👍 а діти так швидко ростуть🙈"

"Справжня модель😁👏"

"Мамині сукні? 😁"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися кадри, на яких Ліза і Гаррі постали в нарядах, схожих на весільні. Дівчинка в білій сукні з пишною спідницею, а хлопчик в чорному костюмі з краваткою-метеликом.

«Діти народжені для кінематографа», «найкращі!», «Принц і принцеса!», «Прекрасні створіння. Чарівні дітки», «Супер, просто удачі вам дітки», - відреагували шанувальники зоряної сімейки.

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