В сети появилось видео, на котором еще маленькие Лиза и Гарри Галкины принимают участие в необычной фотосессии

Ролик опубликован на официальной странице Лизы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах видно, как дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина одеты в наряды, похожие на наряды невесты и жениха. Лиза одета в белое платье, а Гарри – в черный костюм и белые кроссовки. Детки позируют на камеру. За кадром слышны голоса постановщиков, которые говорят им, что делать.

«Небольшая просьба, друзья: поставьте любой смайлик в комментарии, чтобы чаще видеть мои посты», - подписали под видео.

За час ролик собрал почти 30 тысяч просмотров. В комментариях звездным деткам оставили массу комплиментов.

«Стараются! Трудяги!», «Дети рождены для кинематографа», «Самые лучшие!», «Принц и принцесса!», «Прекрасные создания. Очаровательные детки», «Красавица», «Супер, просто удачи вам ребяточки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Галкин поделился фото со своими подросшими детьми. Комик держал их на руках и светился от счастья. Дети вовсю хохотали. Фото было сделано на фоне красивых цветов.

Как известно, сегодня Гарри и Лизе по шесть лет. Малышей родила суррогатная мать.

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