Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в сміливому образі під час прогулянки по столиці України

На фото Альона позувала в леопардовому сукню, показуючи себе без білизни. Омович стояла на балкончику з видом на Дніпро, а сама в руках тримала коктейль, яким наслаждалалсь, поки відпочивала. На вулиці був вітер і він задував тоненьку тканину, яку одягла зірка, завдяки чому фото вийшли максимально спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дуже атмосферні фото вийшли. Яка подобається найбільше? 1/2/3?", - написала Омович.

Фанати поставили майже 8 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ви така красива", "Чекаємо пост про операцію", "2 класна", "Краще, ніж вид на Нью-Йорк".

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На кадрах Омович приміряє на себе різні купальники і красується ними в дзеркалі. Серед показаних нею моделей був чорний купальник з декором у вигляді сітчастих вставок і зав'язок на трусах, цілісний червоний купальник, більше нагадує корсет, білий комплект з спокусливими прозорими вставками і ще один червоний купальник – на цей раз роздільний.

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