Известная украинская модель Алена Омович, которую называют местной Кардашьян, показала необычный сочный образ

Красотка в этот раз была в спортивных штанах и коротеньком топе, чтобы продемонстрировать жаркие идеальные формы. Образ Омович дополнила стильными очками, а сама соблазнительно выгнулась для фото. Алена показала себя на фоне высоток, при этом оставила волосы распущенными и не прогадала, ведь фото вышло волшебным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Безупречная"

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович покорила невероятной красотой в легком платье.

Омович позировала на зеленом газоне, похваставшись стройными ножками в мини. Красотка была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому открывались виды на большую грудь. Тонкие бретельки лишь прибавили пикантности образу.

Сообщалось, что Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети окрестили украинской Кардашьян осчастливила фанатов горячей фотосессией.

Модель продемонстрировала новую коллекцию одного из салонов одежды. Так, Алена покрутилась в супертесном костюме оттенка бежевый металлик - красотка повернулась к камере боком, выпятив шикарные "булочки" и соблазнив пленительными округлостями зоны декольте.

Напомним, украинская Кардашьян устроила новую пикантную фотосессию

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян с трудом втиснула аппетитные прелести в короткий топ

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян в одном белье устроила жаркие игрища на камеру



