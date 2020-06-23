Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала незвичайний образ в спокусливому ракурсі

На фото Кім показує себе в чорній сукні з величезним декольте. Як можна помітити, красуня не дуже любить носити білизну, але завдяки цьому можна оцінити пишні груди дівчини. Образ Чи доповнила пишним укладанням волосся і прикрасами на шиї і руках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли відповісти під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Кращий вигляд".

Повідомлялося, що корейська модель Кім Лі похвалилася неймовірними вигинами у відвертому вбранні.

«До літа готова!» - коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Кім Лі позує в крихітному боді, який максимально підкреслює її значні форми. При цьому обличчя дівчина вирішила прикрити за допомогою великих очок. Кадр став причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі показала себе максимально близько.

На фото красуня позувала швидше за все в чорній сукні, під якою не виявилося білизни. Кім вирішила продемонструвати бездонне декольте, в яке ледве вмістилися пишні краси зірки. Фотографія вийшло світлою і гарячою, адже модель широко посміхалася в цей раз. Лі фотографувала сама себе, показуючи соковите максимально близько.

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