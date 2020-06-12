Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала свою красоту без смущения
На фото Омович позирует в платье синего цвета, расстегнув пуговицы на груди, чтобы она смогла вместиться в узкой ткани. Образ красотка дополнила поясом на талии, который подчеркнул идеальную фигуру Алены. Звезда смотрела в камеру, а волосы решила оставить распущенными, которые ласкало ветром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Сообщалось, что модель Алена Омович похвасталась фигурой в крохотном топе.
«Боди и украшения на ноги», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Омович позирует сидя в крохотном боди, который едва выдерживает внушительные объемы звезды. При этом модель накинула сверху фильтр в виде элегантных украшений для ног.
Сообщалось, что известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в невероятно соблазнительном образе.
На фото красавица позировала в белом прозрачном платье. Ким соблазнительно села на пол, смотря прямо в камеру. Зона декольте оказалась огромной, а снизу ткань почти не прикрыла ноги, благодаря чему фотография вышла максимально жаркой.
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