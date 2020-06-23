Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала необычный образ в соблазнительном ракурсе

На фото Ким показывает себя в черном платье с огромным декольте. Как можно заметить, красотка не очень любит носить белье, но благодаря этому можно оценить пышную грудь девушки. Образ Ли дополнила пышной укладкой волос и украшениями на шее и руках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли ответить под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Лучший вид".

Сообщалось, что корейская модель Ким Ли похвасталась невероятными изгибами в дерзком наряде.

«К лету готова!» - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует в крохотном боди, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. При этом лицо девушка решила прикрыть при помощи больших очков. Кадр стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала себя максимально близко.

На фото красавица позировала скорее всего в черном платье, под которым не оказалось белья. Ким решила продемонстрировать бездонное декольте, в которое еле вместились пышные красоты звезды. Фотография получилось светлой и горячей, ведь модель широко улыбалась в этот раз. Ли фотографировала сама себя, показывая самое сочное максимально близко.

Напомним, турецкая Кардашьян выставила напоказ роскошный бюст и стройную талию

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