Модель Ким Ли, которая прославилась как корейская Ким Кардашьян, в платье с вырезом призналась, что любит страсть

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Делайте все в жизни со страстью, боритесь, любите, плачьте только до тех пор, пока это не надоест... 🤎», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ким Ли позирует в платье с вырезом, демонстративно задрав ногу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Черт, хороша», «выглядишь в этом платье просто отпадно», «классика тебе к лицу», «куколка», «огонь!», «вот что значит красота», «божественный вид», «красотка!», - пишут они.

До этого мы писали, что известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала всю себя без лишних украшений.

На фото Ким показывает себя в нижнем белье, лямки которого спустила на руки. Красотка закрыла глаза от удовольствия, дополнив образ распущенными волосами, которые достигали груди. На фото можно легко оценить пышный бюст звезды, который она еще немного подняла одной рукой, благодаря чем фотография вышла максимально горячей.

"Просто закройте глаза и следуйте за своим сердцем... Визуальность", - написала красотка.

Напомним, сочная корейская Кардашьян сняла белье и показала всю себя

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