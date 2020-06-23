Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи кожен раз дивує шанувальників відвертими фото
Зірка зовсім не соромиться свого тіла і не упускає можливості показати його у всій красі, пише Politeka.net. Так, на одному з фото модель постала практично повністю голою.
Знаменитість була в одних трусиках з великими зав'язками на боці. Також Ратаковськи взула босоніжки, які обплели її струнку ніжку. Більше на гарячій зірці нічого не було: "Ох, вже ця розпусниця".
Модель стояла, спираючись на колону, вона злегка вигнулась і виставила назад ідеальні сідниці. Її груди були прикриті стіною, однак за рукою можна було побачити частину інтимних місць.
Волосся Емілі були розпущеним, вона трохи схилила голову назад і блиснула довгою сережкою.
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Фото не зібрало багато лайків та коментарів, як інші пости Емілі, адже воно було оприлюднене в сторіз. Ймовірно, шанувальники написали багато приємного в особистих повідомленнях.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в чорному топі на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд мав крій, що складається з двох трикутників тканини, які обтягнули її пишні груди.
Виріз посередині додав пікантності, а акцент у вигляді золотих ланцюжків лише притягував погляд.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала в простій білій майці на тонких бретельках, під якою немає білизни, і в тон майці - білих бікіні на крихітних зав'язках з боків. Свої волосся модель залишила звично розпущеними.
Фото вразило користувачів мережі, які тут же написали масу компліментів зірці.
Нагадаємо, вогняна красуня Ратаковски виставила свої багатства в облягаючому одязі
Також Politeka писала, що спокуслива Ратаковски зняла білизну і показала свої принади без прикрас
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковски похвалилася ідеальними формами в крихітному білому бікіні