Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи кожен раз дивує шанувальників відвертими фото

Зірка зовсім не соромиться свого тіла і не упускає можливості показати його у всій красі, пише Politeka.net. Так, на одному з фото модель постала практично повністю голою.

Знаменитість була в одних трусиках з великими зав'язками на боці. Також Ратаковськи взула босоніжки, які обплели її струнку ніжку. Більше на гарячій зірці нічого не було: "Ох, вже ця розпусниця".

Модель стояла, спираючись на колону, вона злегка вигнулась і виставила назад ідеальні сідниці. Її груди були прикриті стіною, однак за рукою можна було побачити частину інтимних місць.

Волосся Емілі були розпущеним, вона трохи схилила голову назад і блиснула довгою сережкою.

Фото не зібрало багато лайків та коментарів, як інші пости Емілі, адже воно було оприлюднене в сторіз. Ймовірно, шанувальники написали багато приємного в особистих повідомленнях.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала в чорному топі на тонких лямках і з глибоким декольте. Наряд мав крій, що складається з двох трикутників тканини, які обтягнули її пишні груди.

Виріз посередині додав пікантності, а акцент у вигляді золотих ланцюжків лише притягував погляд.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала в простій білій майці на тонких бретельках, під якою немає білизни, і в тон майці - білих бікіні на крихітних зав'язках з боків. Свої волосся модель залишила звично розпущеними.

Фото вразило користувачів мережі, які тут же написали масу компліментів зірці.

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